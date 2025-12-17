Deutschlandpokal: Skilangläufer aus dem Erzgebirge sorgen in Seefeld für Furore

Erstmals wurden in der nationalen Serie auf Schnee die Kräfte gemessen. Im Sprint lief es für die Vertreter vom Oberwiesenthaler Stützpunkt noch nicht optimal, auf der Distanz dafür umso besser.

Den ersten Tag in Seefeld hatten sich die Skilangläufer aus dem Erzgebirge, die am Oberwiesenthaler Stützpunkt trainieren, sicherlich anders vorgestellt. Endlich der erste Wettkampf auf Schnee in dieser Saison – und natürlich wollten alle zeigen, was in ihnen steckt. Beim Freistil-Sprint, der den ersten Teil des Deutschlandpokal-Wochenendes... Den ersten Tag in Seefeld hatten sich die Skilangläufer aus dem Erzgebirge, die am Oberwiesenthaler Stützpunkt trainieren, sicherlich anders vorgestellt. Endlich der erste Wettkampf auf Schnee in dieser Saison – und natürlich wollten alle zeigen, was in ihnen steckt. Beim Freistil-Sprint, der den ersten Teil des Deutschlandpokal-Wochenendes...