Die Punktehatz geht wieder los: Dieses Quartett aus dem Erzgebirge startet in der Fußball-Landesklasse

Ein Aufsteiger, ein Absteiger und zwei Teams, die in der vorigen Saison vorne mit dabei waren: Die Landesklasse verspricht aus erzgebirgischer Sicht interessant zu werden. Auf Thalheim wartet ein anderes Abenteuer.

Mit einem klaren Ziel nimmt der VfB Annaberg die neue Saison in der Sachsenklasse West in Angriff: „Wir wollen unter die Top 3", sagt Trainer Lars Walther auch mit Verweis auf die vorige Spielzeit. Die beendete sein Team auf Rang 3 mit drei Punkten Rückstand auf Meister und Aufsteiger Thalheim. Natürlich wolle man gern mehr erreichen. Aber...