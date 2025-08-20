Die sächsische Rollskiläufer-Elite ermittelt ihre Besten im Erzgebirge

Der Drei-Tannen-Citylauf kehrt mit den nationalen Meisterschaften und dem Rollski-Sachsen-Cup nach Thalheim zurück. Ende September können Teilnehmer erst laufen und dann einkaufen, denn die Veranstaltung findet an einem besonderen Tag statt.

Thalheim wird Ende September Ausrichter der Sächsischen Meisterschaften im Rollski-Lauf sein. Im Rahmen der dritten Auflage des Drei-Tannen-Citylaufs wird neben den Landesmeisterschaften auch ein Lauf zum Rollski-Sachsen-Cup ausgetragen. Ausrichter der Veranstaltung am Samstag, den 27. September, ist die Skiabteilung des SV Tanne Thalheim.