Die Weihnachtshandballer aus dem Erzgebirge

Im Spielbetrieb sind sie längst nicht mehr. Für die Zschopauer Handballer ist der zweite Advent aber stets Anlass, noch einmal anzutreten. Verantwortlich dafür sind Freunde aus der Nähe von Berlin.

Für 60 Minuten ist das Handball-Fieber vergangener Epochen in der Turnhalle der Zschopauer Nexö-Schule wieder zu spüren gewesen. Dort, wo es Mitte der 1990er-Jahre sogar in der Verbandsliga um Punkte ging, haben sich einige Helden von einst wieder der Torejagd gewidmet. 27:27 endete das Freundschaftsspiel gegen die Alten Herren des SV...