Diese beiden Leichtathleten durften sich ins Zschopauer Ehrenbuch des Sports eintragen

Weltmeister aus dem Enduro- und Wintersport sind darin schon zu finden. Jetzt haben anlässlich einer großen Stadtfeier auch zwei Vertreter einer anderen Sportart ihre Autogramme ins Buch gesetzt.

Nachdem sie aufgrund ihrer starken Leistungen bereits bei Siegerehrungen das Podest besteigen durften, wurden Klaus Dreßel und Christopher Arnold nun noch einmal nach vorn gebeten. Während einer Feier der Stadt Zschopau, die anlässlich des Tags der deutschen Einheit auch Vertreter ihrer Partnerstädte eingeladen hatte, wurden verdienstvolle... Nachdem sie aufgrund ihrer starken Leistungen bereits bei Siegerehrungen das Podest besteigen durften, wurden Klaus Dreßel und Christopher Arnold nun noch einmal nach vorn gebeten. Während einer Feier der Stadt Zschopau, die anlässlich des Tags der deutschen Einheit auch Vertreter ihrer Partnerstädte eingeladen hatte, wurden verdienstvolle...