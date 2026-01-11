Diese Kicker aus dem Erzgebirge haben es in die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft geschafft

Vor heimischer Kulisse haben die Fußballer des VfB Annaberg in der Vorrunde überzeugt. Zwei andere Teams aus der Region sind dagegen ausgeschieden.

Wie im Vorjahr stehen die Annaberger Sachsenklasse-Kicker in der Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft. Das Ticket fürs Finale, das am 24. Januar in Hohenstein-Ernstthal steigt, sicherten sich die VfB-Kicker am Samstag vor heimischer Kulisse. „Für unsere Fans machen wir gern mit“, sagte Trainer Lars Walther, der unterm Hallendach nur auf... Wie im Vorjahr stehen die Annaberger Sachsenklasse-Kicker in der Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft. Das Ticket fürs Finale, das am 24. Januar in Hohenstein-Ernstthal steigt, sicherten sich die VfB-Kicker am Samstag vor heimischer Kulisse. „Für unsere Fans machen wir gern mit“, sagte Trainer Lars Walther, der unterm Hallendach nur auf...