MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Quentin Schubert (vorn) vom VfB Annaberg erzielte gegen Marienberg das 1:0.
Quentin Schubert (vorn) vom VfB Annaberg erzielte gegen Marienberg das 1:0. Bild: Thomas Fritzsch
Sebastian Kisser (am Ball) sicherte sich mit der SG Rabenstein den Turniersieg.
Sebastian Kisser (am Ball) sicherte sich mit der SG Rabenstein den Turniersieg. Bild: Thomas Fritzsch
Quentin Schubert (vorn) vom VfB Annaberg erzielte gegen Marienberg das 1:0.
Quentin Schubert (vorn) vom VfB Annaberg erzielte gegen Marienberg das 1:0. Bild: Thomas Fritzsch
Sebastian Kisser (am Ball) sicherte sich mit der SG Rabenstein den Turniersieg.
Sebastian Kisser (am Ball) sicherte sich mit der SG Rabenstein den Turniersieg. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Diese Kicker aus dem Erzgebirge haben es in die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft geschafft
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor heimischer Kulisse haben die Fußballer des VfB Annaberg in der Vorrunde überzeugt. Zwei andere Teams aus der Region sind dagegen ausgeschieden.

Wie im Vorjahr stehen die Annaberger Sachsenklasse-Kicker in der Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft. Das Ticket fürs Finale, das am 24. Januar in Hohenstein-Ernstthal steigt, sicherten sich die VfB-Kicker am Samstag vor heimischer Kulisse. „Für unsere Fans machen wir gern mit“, sagte Trainer Lars Walther, der unterm Hallendach nur auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:35 Uhr
4 min.
Auf Schnee folgen Eis und Glätte - Keine Schule in NRW
In der Nacht könnte Glatteis für Gefahr sorgen.
Wintersturm "Elli" ist gerade weg, da droht mit Tief "Gunda" neues Ungemach. Bundesweit kann es glatt werden auf Straßen. Die Bahn rechnet damit, diesmal von größeren Problemen verschont zu bleiben.
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
19:36 Uhr
3 min.
Handballer dank Wolff in EM-Form: Sieg gegen Kroatien
Torhüter Andreas Wolff ist Deutschlands bester Mann bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien.
Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Jordan Raza, dpa
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
1 min.
Ohne Punktverlust: Fußballer der SG Handwerk Rabenstein stürmen in die Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft
Sebastian Kisser (r.), hier gegen den Bobritzscher SV, blieb mit den Rabensteinern ungeschlagen.
Beim Vorrundenturnier in Annaberg-Buchholz hat sich der Sachsenligist souverän durchgesetzt.
Robin Seidler
15:03 Uhr
4 min.
Drei-Klassen-Unterschied: Dieser Bobritzscher Fußballtrainer möchte mit seinen Dorfkickern den Coup des Jahres landen
In der Mittelsachsenklasse, Staffel 2, rangiert das Team von BSV-Trainer Nico Klimmer unter zwölf Mannschaften aktuell auf Platz neun.
Am Samstag trifft der Bobritzscher SV als krasser Außenseiter bei der Vorrunde zur Futsal-Landesmeisterschaft sogar auf einen Ex-Oberligisten. Und der Trainer? Gibt seinen Jungs im Vorfeld frei.
Kai Dittrich
Mehr Artikel