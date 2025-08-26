Diese Neuerungen bringt das Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau mit sich

Obwohl die traditionsreiche Geländefahrt erst Mitte Oktober ansteht, laufen die Vorbereitungen schon jetzt auf Hochtouren. Kein Wunder, wird doch in logistischer Hinsicht viel verändert.

Womöglich würden wir jetzt noch grübeln, mutmaßt Michael Keil. Damit spielt der Vorsitzende des MSC „Rund um Zschopau" auf den Standort des sogenannten Headquarters an. Also jenes organisatorische Zentrum, in dem beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft vom 17. bis 19. Oktober in Zschopau alle Fäden zusammenlaufen werden. „Die...