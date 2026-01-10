Diese Schwimmer aus dem Erzgebirge jagen nicht nur dem Edelmetall hinterher

Talente des SV Schneeberg haben zwei internationale Wettbewerbe in Kiel und Dresden absolviert. Dabei waren sie sehr erfolgreich. Vor allem in einer Hinsicht, findet ihre Trainerin.

Persönliche Bestzeiten sind mehr wert als jede Medaille? Davon ist Corinna Rößler überzeugt. „Denn sie zeigen die eigene Weiterentwicklung am besten", so die Trainerin der Abteilung Schwimmen des SV Schneeberg. 14 Talente des Vereins stellten sich in Kiel an zwei Tagen der internationalen Konkurrenz. 588 Starter aus drei Nationen und 50...