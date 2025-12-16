Diese vier Tischtennis-Teams dürfen vom Erzgebirgspokal träumen

In den Altkreisen wurden die Pokalsieger bereits ermittelt. Dabei lieferten die Mannschaften aus Schlettau und Sorgau beeindruckende Auftritte ab, was sie mit Blick aufs große Finale hoffen lässt.

Die Teilnehmer für das Erzgebirgspokalfinale im Tischtennis, das am 3. Januar in Stollberg ausgetragen wird, stehen fest. Mit ihren Siegen in den Pokalwettbewerben der vier Altkreise haben sich der SV Wismut Erlabrunn, der TTV Stollberg II, die SG Sorgau und der TSV Schlettau II für das Finalturnier qualifiziert.