Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne

Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.

Das kommende Wochenende steht in Ansprung ganz im Zeichen des Motorsports. Am Steinbruch wird an beiden Tagen der 29. Ansprunger ADMV-Motocross ausgetragen. Die Strecke ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren und somit etwa 1300 Meter lang. Sie führt durch den Steinbruch, wo interessante Auf- und Abfahrten auf Sportler und Fans warten,... Das kommende Wochenende steht in Ansprung ganz im Zeichen des Motorsports. Am Steinbruch wird an beiden Tagen der 29. Ansprunger ADMV-Motocross ausgetragen. Die Strecke ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren und somit etwa 1300 Meter lang. Sie führt durch den Steinbruch, wo interessante Auf- und Abfahrten auf Sportler und Fans warten,...