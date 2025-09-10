Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen. Bild: Jan Görner
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen. Bild: Jan Görner
Marienberg
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.

Das kommende Wochenende steht in Ansprung ganz im Zeichen des Motorsports. Am Steinbruch wird an beiden Tagen der 29. Ansprunger ADMV-Motocross ausgetragen. Die Strecke ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren und somit etwa 1300 Meter lang. Sie führt durch den Steinbruch, wo interessante Auf- und Abfahrten auf Sportler und Fans warten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
01.09.2025
4 min.
Motocross in Hainichen: Auch die Frauen wagen sich an die großen Sprünge
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts.
In Hainichen wurden am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft ausgetragen – vor mehr als 1000 Fans. Dabei zeigte Lokalmatadorin Geradine Leonhard trotz eines Handicaps zwei starke Rennen.
Christian Kluge
19:00 Uhr
3 min.
Prominenter Starter verleiht Inliner-Rennen im Erzgebirge Weltcup-Flair
Weltcup-Starter Terence Weber war in seinem Heimatort Geyer schnell unterwegs.
Beim Bingecup in Geyer kämpften 65 Sportler um gute Zeiten. Dazu gehörte ein Lokalmatador, der in der Nordischen Kombination auf internationaler Ebene erfolgreich ist – und neue Ziele hat.
Thomas Fritzsch
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel