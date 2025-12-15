MENÜ
Bernau 1952: Vater Kurt Haase und Sohn Siegfried, Kurt Kämpf und Alfred Hartmann (von links) nach einem Rennen.
Bernau 1952: Vater Kurt Haase und Sohn Siegfried, Kurt Kämpf und Alfred Hartmann (von links) nach einem Rennen. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Im März 1952 waren Siegfried Haase und sein Bruder Markus als Beifahrer in der BK (links) bei der 1. Winterprüfungsfahrt der DDR am Start.
Im März 1952 waren Siegfried Haase und sein Bruder Markus als Beifahrer in der BK (links) bei der 1. Winterprüfungsfahrt der DDR am Start. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Die MZ-Versuchsfahrer Harald Linke und Siegfried Haase (rechts) verband zeitlebens eine enge Freundschaft.
Die MZ-Versuchsfahrer Harald Linke und Siegfried Haase (rechts) verband zeitlebens eine enge Freundschaft. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Dieser Pionier des DDR-Motorradrennsports hätte im Dezember seinen 100. Geburtstag gefeiert
Von Thomas Fritzsch
Sowohl im Gelände als auch auf der Straße hat Siegfried Haase viel erreicht. Obwohl ein schwerer Sturz die Laufbahn des Erzgebirgers früh beendete, blieb er mit der Entwicklung bei MZ eng verbunden.

Am Montag, den 15. Dezember, wäre Siegfried Haase 100 Jahre alt geworden. Schon als Steppke wollte dieser Pionier des Gelände- und Straßenrennsports nichts lieber als seinen Vater an Rennstrecken wie den Sachsenring begleiten, um dort mit Inbrunst die Arbeit von Monteuren und bekannten Rennsportlern wie Ewald Kluge, Arthur Müller und Walfried...
