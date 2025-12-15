Dieser Pionier des DDR-Motorradrennsports hätte im Dezember seinen 100. Geburtstag gefeiert

Zschopau
Sowohl im Gelände als auch auf der Straße hat Siegfried Haase viel erreicht. Obwohl ein schwerer Sturz die Laufbahn des Erzgebirgers früh beendete, blieb er mit der Entwicklung bei MZ eng verbunden.
Am Montag, den 15. Dezember, wäre Siegfried Haase 100 Jahre alt geworden. Schon als Steppke wollte dieser Pionier des Gelände- und Straßenrennsports nichts lieber als seinen Vater an Rennstrecken wie den Sachsenring begleiten, um dort mit Inbrunst die Arbeit von Monteuren und bekannten Rennsportlern wie Ewald Kluge, Arthur Müller und Walfried...
