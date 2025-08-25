Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bergkönig wurde Ben Langer (vorn), hauchdünn vor Felix Fritzsch.
Bergkönig wurde Ben Langer (vorn), hauchdünn vor Felix Fritzsch.
Annaberg
Dieses Highlight lockt 199 Mountainbiker aus ganz Deutschland ins Erzgebirge
Von Thomas Fritzsch
Zum 29. Mal hat die Vier-Hübel-Tour zahlreiche Teilnehmer vor enorme Herausforderungen gestellt. Am Ende durfte eine Lokalmatadorin jubeln.

Gut 90 Kilometer inklusive 2300 Höhenmetern sind bei der 29. Vier-Hübel-Tour zu bewältigen gewesen. In Oberwiesenthal machten sich 199 Mountainbiker aus ganz Deutschland auf den Weg, um diesen außergewöhnlichen Marathon zu meistern. Über Bärenstein, den Pöhlberg und den Scheibenberg führte ihr Weg schließlich wieder zurück auf das...
