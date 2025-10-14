Dieses Rallye-Team aus dem Erzgebirge macht im Havelland den ersten Pokal perfekt

Aue
Die Motorsportler biegen auf die Zielgerade der Saison ein. Wertvolle Meisterschaftspunkte gab es rund um Beelitz. Das nutzten einige Teams des MC Grünhain weidlich. Andere hatten zeitig Feierabend.
Die ersten Sektflaschen der Saison 2025 dürften geköpft sein. Pierre Günther und Axel Baumann vom MC Grünhain haben den ADMV-Rallye-Pokal gewonnen. Den Triumph machten die beiden am Wochenende bei der 52. Havelland-Rallye rund um Beelitz perfekt. Von den rund 60 Startern schafften es nur zwei Drittel ins Ziel. Die teils knüppelharten Strecken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.