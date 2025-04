Diskus-Spezialist aus dem Erzgebirge will es 2025 wissen: „Die WM in Tokio ist mein großes Ziel“

Nachdem er 2024 unter den Erwartungen blieb, hat Steven Richter nun an der 70-Meter-Marke gekratzt. Die Weite in den USA sei zwar eine Ausnahme gewesen, doch die Formkurve zeige definitiv nach oben.

Wenn schon mal die Rekorde purzeln, dann wollte er in der Liste nicht fehlen. Beim World-Athletics-Wurfmeeting in Ramona – einer kleinen, aber durch diesen Wettkampf bekannten Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma – sorgte auch Steven Richter für Schlagzeilen. In die Dimensionen des Litauers Mykolas Alekna, der bei seinem Weltrekord (75,38 m)...