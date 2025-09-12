Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volleyballer Nick Obendorf legt als DJ NO-4 auch gern Musik auf.
Volleyballer Nick Obendorf legt als DJ NO-4 auch gern Musik auf. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
DJ NO-4 will mit Zschopauer Volleyballern die Regionalliga rocken
Von Andreas Bauer
Musik aufzulegen, ist eine große Leidenschaft von Nick Obendorf. Noch lieber steht der 22-Jährige aber am Volleyballnetz, wo er mit der neu formierten Mannschaft aus der Motorradstadt viel vor hat.

Obwohl seine beiden Hobbys auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben, sieht Nick Obendorf gewisse Parallelen. „Es kommt immer auf das Gefühl für die Situation an“, sagt der 22-jährige Borstendorfer, der in seiner Freizeit sowohl als DJ als auch als Volleyballer aktiv ist. Letzteres genieße Priorität, schließlich geht der...
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
12:42 Uhr
3 min.
20-jähriger Neuzugang der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer setzt sofort ein Ausrufezeichen
Zschopaus Regionalliga-Volleyballern ist in Erfurt ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen.
Erwartungsgemäß haben die Motorradstädter bei den Thüringer Young Stars gewonnen. Beim 3:0-Auftaktsieg in Erfurt ragte ein Spieler heraus, der im Vorjahr noch nicht zum Kader gehörte.
Andreas Bauer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
14:00 Uhr
3 min.
Einstige Volleyball-Hochburg aus dem Erzgebirge schrumpft auf eine Mannschaft
Die Olbernhauer Volleyballerinnen haben sich für die neue Bezirksklasse-Saison viel vorgenommen.
Einst waren die Olbernhauer Teams am Volleyballnetz eine Macht. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Nun ruhen alle Hoffnungen des TSV auf der Frauen-Mannschaft.
Karlheinz Schlegel
Mehr Artikel