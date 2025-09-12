DJ NO-4 will mit Zschopauer Volleyballern die Regionalliga rocken

Musik aufzulegen, ist eine große Leidenschaft von Nick Obendorf. Noch lieber steht der 22-Jährige aber am Volleyballnetz, wo er mit der neu formierten Mannschaft aus der Motorradstadt viel vor hat.

Obwohl seine beiden Hobbys auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben, sieht Nick Obendorf gewisse Parallelen. „Es kommt immer auf das Gefühl für die Situation an", sagt der 22-jährige Borstendorfer, der in seiner Freizeit sowohl als DJ als auch als Volleyballer aktiv ist. Letzteres genieße Priorität, schließlich geht der...