Doppelsieg bei Schach-Kreismeisterschaft im Erzgebirge

Annaberg
Ein historischer Grund war der Anlass, das Turnier in Annaberg-Buchholz zu veranstalten.
Über einen Doppelsieg bei der 5. Erzgebirgskreismeisterschaft im Schach hat sich der gastgebende Verein Schachclub 1865 Annaberg-Buchholz gefreut. Es gewann Tino Opitz vor Volker Berndt. Auf Platz 3 spielte sich Tom Grüner vom SV Lengefeld, teilte der SC Annaberg mit. Auf Platz 5 landete als beste Frau Simone Frübing vom HSV Seiffen. Aufgrund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.