Doppelter Jubel: Junioren-Teams aus dem Erzgebirge steigen in Fußball-Landesklasse auf

Gemeinsam ist man stärker: Zwei Spielgemeinschaften aus dem Altkreis Stollberg spielen nun eine Klasse höher. Ein Spiel war besonders spannend.

Im Doppelpack haben die Fußball-Junioren aus Thalheim, Burkhardtsdorf und Gornsdorf gejubelt. Sowohl die A- als auch die B-Junioren der beiden Spielgemeinschaften sind am Samstag in die Sachsenklasse aufgestiegen. Das schaffte zuerst die B-Jugend vor mehr als 200 Zuschauern nach dramatischem Kampf in der Verlängerung. Gegen Concordia...