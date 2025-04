Drebacher Fußballer bitten zum Verfolgerduell

Nach der schwachen Vorstellung in Königswalde sind die Krokusse daheim um Wiedergutmachung bemüht. Allerdings wartet ein Gegner mit breiter Brust.

In diesem Jahr feiert der FV Krokusblüte das Jubiläum „100 Jahre Fußball in Drebach“. Mit einem Podestplatz in der Erzgebirgsliga könnten sich die Krokusse dabei selbst ein passendes Geschenk bereiten, doch zuletzt mussten sie einen herben Dämpfer hinnehmen. „Das war nicht unser Tag“, so Trainer Robert Merkel nach der 2:4-Niederlage...