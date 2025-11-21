Drei Derbys und ein Weltcup-Debüt: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Zschopau
Zuhause wollen die Zschopauer Volleyballer und die Gelenauer Ringer ihre Fans begeistern. Außerdem stehen zwei Radsportler aus der Region vor einer großen internationalen Herausforderung.
Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge hält für die Fans Highlights am Volleyballnetz und auf der Ringermatte bereit. Andere Lokalvertreter wollen in der Fremde ihr Können unter Beweis stellen – so wie zwei Pedalritter, die ihrem Auftritt im Cross-Weltcup entgegenfiebern.
