Drei Derbys und ein Weltcup-Debüt: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Zuhause wollen die Zschopauer Volleyballer und die Gelenauer Ringer ihre Fans begeistern. Außerdem stehen zwei Radsportler aus der Region vor einer großen internationalen Herausforderung.

Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge hält für die Fans Highlights am Volleyballnetz und auf der Ringermatte bereit. Andere Lokalvertreter wollen in der Fremde ihr Können unter Beweis stellen – so wie zwei Pedalritter, die ihrem Auftritt im Cross-Weltcup entgegenfiebern. Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge hält für die Fans Highlights am Volleyballnetz und auf der Ringermatte bereit. Andere Lokalvertreter wollen in der Fremde ihr Können unter Beweis stellen – so wie zwei Pedalritter, die ihrem Auftritt im Cross-Weltcup entgegenfiebern.