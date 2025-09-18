Drei Erzgebirger messen sich mit Sachsens Tischtennis-Elite

Beim Landesranglistenturnier in Wilsdruff will es ein Trio aus Tannenberg wissen. Wie alle Teilnehmer werden sie wohl etwas länger an den Platten stehen, denn es tritt ein neue Regelung in Kraft.

Die Saubachtalhalle in Wilsdruff ist am Wochenende Austragungsort des Landesranglistenturniers der 16 besten Tischtennis-Spieler und -Spielerinnen Sachsens. Schon eins der begehrten Tickets für dieses Elite-Turnier zu erkämpfen, stellt eine beachtliche Leistung dar. Geschafft haben diese Qualifikation drei Männer aus dem Erzgebirge. Mit den...