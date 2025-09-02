Drei Vierbeiner des Annaberger Hundesportvereins punkten auf nationaler Ebene

Nach ihren Titelgewinnen im Landesmaßstab haben die Hoopers auch bei der Bundessiegerprüfung überzeugt. Obwohl diesmal keine Medaillen heraussprangen, waren die Erzgebirger zufrieden.

Der Reifen, dem diese Sparte des Hundesports ihren Namen verdankt, ist gleich als erstes zu meistern. Ist der Hoop – so die englische Bezeichnung – durchsprungen, so warten beim sogenannten Hoopers noch drei weitere Stationen. „Die Hunde müssen um eine Tonne herum, an einem Gitter vorbei und durch einen Tunnel geführt werden“, erklärt...