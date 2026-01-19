Dreifache Freude im Erzgebirge: Das sind Sachsens Leichtathleten des Jahres 2025

Zschopau
Bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz hat der sächsische Verband Ehrungen vorgenommen. In den Mittelpunkt rückte dabei der LV 90 Erzgebirge.
Im Chemnitzer Sportforum sind am Samstag nicht nur die erfolgreichsten Starter der Hallen-Landesmeisterschaften aufs Podest gebeten wurden. Sachsens Verband nahm zugleich die Auszeichnung der besten Leichtathleten vor, die 2025 den Freistaat auch international stark vertreten hatten. Während der Titel bei den Frauen an Jolina Lange ging, die bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.