MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steven Richter (Mitte) vom LV 90 Erzgebirge wurde als Sachsens Leichtathlet des Jahres 2025 geehrt.
Steven Richter (Mitte) vom LV 90 Erzgebirge wurde als Sachsens Leichtathlet des Jahres 2025 geehrt. Bild: Sven Lang
Steven Richter (Mitte) vom LV 90 Erzgebirge wurde als Sachsens Leichtathlet des Jahres 2025 geehrt.
Steven Richter (Mitte) vom LV 90 Erzgebirge wurde als Sachsens Leichtathlet des Jahres 2025 geehrt. Bild: Sven Lang
Zschopau
Dreifache Freude im Erzgebirge: Das sind Sachsens Leichtathleten des Jahres 2025
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz hat der sächsische Verband Ehrungen vorgenommen. In den Mittelpunkt rückte dabei der LV 90 Erzgebirge.

Im Chemnitzer Sportforum sind am Samstag nicht nur die erfolgreichsten Starter der Hallen-Landesmeisterschaften aufs Podest gebeten wurden. Sachsens Verband nahm zugleich die Auszeichnung der besten Leichtathleten vor, die 2025 den Freistaat auch international stark vertreten hatten. Während der Titel bei den Frauen an Jolina Lange ging, die bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
15.01.2026
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Werferinnen wie Hammer-Spezialistin Rike Brandl bietet der Winter-Wurfcup des LV 90 Erzgebirge eine in der kalten Jahreszeit eher seltene Wettkampfbühne.
Den Werfertag, mit dem der LV 90 Erzgebirge jeden Sommer bekannte Weitenjäger in die Region lockt, gibt es diesen Samstag als Winter-Variante. Ein weiteres Highlight steigt im Schwimmbecken.
Andreas Bauer, Jan Riedel
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
14:00 Uhr
3 min.
Olympia: Zwei junge Leichtathletinnen aus dem Erzgebirge verfolgen einen großen Traum
Izzie Voigt (links) und Amelie Seidel vom LV 90 Erzgebirge lieferten in Chemnitz einen starken Wettkampf ab.
Sie kommen beide aus Lugau, sind 13 Jahre alt und außergewöhnlich schnell. Doch Amelie Seidel und Izzie Voigt, die gerade bei der Hallenlandesmeisterschaft erfolgreich waren, vereint noch mehr.
Andreas Bauer
Mehr Artikel