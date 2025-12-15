MENÜ
Feiern wie die Großen: Ihren Titel und den Aufstieg in die Sachsenliga zelebrierten die Thalheimer Kicker auf dem Rathausbalkon.
Feiern wie die Großen: Ihren Titel und den Aufstieg in die Sachsenliga zelebrierten die Thalheimer Kicker auf dem Rathausbalkon. Bild: Heiko Neubert
Annaberg
Dreikampf um die Spitze und der Aufstieg zum Abschied: Die Tops des Fußballjahres 2025 im Erzgebirge
Von Frank Grunert
Viel war los im Fußballjahr 2025 auf den Plätzen im Kreis. Die „Freie Presse“ wirft einen Blick auf die sportlichen Höhepunkte.

Zahlreiche Erinnerungen sind mit dem Fußballjahr 2025 verbunden, für manche war es ein schlechtes Jahr, andere blicken allerdings mit vielen guten Gefühlen zurück. Die „Freie Presse“ blickt noch einmal auf die sportlichen Höhepunkte des Jahres.
