Dreikampf um die Spitze und der Aufstieg zum Abschied: Die Tops des Fußballjahres 2025 im Erzgebirge

Annaberg
Viel war los im Fußballjahr 2025 auf den Plätzen im Kreis. Die „Freie Presse“ wirft einen Blick auf die sportlichen Höhepunkte.
Zahlreiche Erinnerungen sind mit dem Fußballjahr 2025 verbunden, für manche war es ein schlechtes Jahr, andere blicken allerdings mit vielen guten Gefühlen zurück. Die „Freie Presse“ blickt noch einmal auf die sportlichen Höhepunkte des Jahres.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.