Dribbelino-Herbstcup lockt Fußball-Talente prominenter Klubs ins Erzgebirge

16 E-Jugend-Teams spielen am Freitag in Gelenau um den Turniersieg. Neben dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue ist diesmal noch ein anderer sächsischer Traditionsverein mit von der Partie.

Während der BSV Gelenau im Männerbereich gerade schwere Zeiten durchlebt und in der Kreisliga Ost nach sechs Spieltagen noch immer auf seinen ersten Punkt wartet, wird im Nachwuchsbereich für Furore gesorgt. Wieder einmal hat es der Förderverein Gelenauer Fußball geschafft, namhafte Vereine für den Dribbelino-Herbstcup zu gewinnen. So gehen... Während der BSV Gelenau im Männerbereich gerade schwere Zeiten durchlebt und in der Kreisliga Ost nach sechs Spieltagen noch immer auf seinen ersten Punkt wartet, wird im Nachwuchsbereich für Furore gesorgt. Wieder einmal hat es der Förderverein Gelenauer Fußball geschafft, namhafte Vereine für den Dribbelino-Herbstcup zu gewinnen. So gehen...