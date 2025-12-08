Dritte Niederlage in Serie: Stollberger Landesklasse-Fußballer verlieren in Mülsen deutlich

Zumindest kämpferisch lieferten die Gäste beim 2:5 in Westsachsen keine schlechte Leistung ab, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Zudem blieb ihnen das Verletzungspech treu.

Mit drei Niederlagen am Stück in eine längere Spielpause zu gehen, mag so manchem Fußballer aufs Gemüt schlagen. Rico Knopf zählt in jedem Fall nicht dazu. Im Gegenteil: Der Trainer des FC Stollberg ist froh, nach der jüngsten 2:5-Pleite beim SV Blau-Gelb Mülsen in der Sachsenklasse nun erst einmal durchschnaufen zu können. „Auch im...