Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mülsens Luca Hanke (li.), hier im Duell mit Guido Heßmann, setzte den Schlusspunkt gegen ersatzgeschwächte Stollberger.
Mülsens Luca Hanke (li.), hier im Duell mit Guido Heßmann, setzte den Schlusspunkt gegen ersatzgeschwächte Stollberger. Bild: Ramona Schwabe
Mülsens Luca Hanke (li.), hier im Duell mit Guido Heßmann, setzte den Schlusspunkt gegen ersatzgeschwächte Stollberger.
Mülsens Luca Hanke (li.), hier im Duell mit Guido Heßmann, setzte den Schlusspunkt gegen ersatzgeschwächte Stollberger. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Dritte Niederlage in Serie: Stollberger Landesklasse-Fußballer verlieren in Mülsen deutlich
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zumindest kämpferisch lieferten die Gäste beim 2:5 in Westsachsen keine schlechte Leistung ab, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Zudem blieb ihnen das Verletzungspech treu.

Mit drei Niederlagen am Stück in eine längere Spielpause zu gehen, mag so manchem Fußballer aufs Gemüt schlagen. Rico Knopf zählt in jedem Fall nicht dazu. Im Gegenteil: Der Trainer des FC Stollberg ist froh, nach der jüngsten 2:5-Pleite beim SV Blau-Gelb Mülsen in der Sachsenklasse nun erst einmal durchschnaufen zu können. „Auch im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
2 min.
„Die Freude ist natürlich groß“: Blau-Gelb Mülsen überwintert nach Kantersieg gegen Stollberg auf Nichtabstiegsplatz
Luca Hanke (links) gewinnt in dieser Szene einen Zweikampf gegen den Stollberger Guido Heßmann. In der Schlussphase besorgte der Mülsener den 5:2-Endstand.
Die Mülsener haben ihre Siegesserie in der Fußball-Landesklasse am Sonntag auch ohne drei gesperrte Stammspieler fortgesetzt. Als Knackpunkt erwies sich die gute Chancenverwertung.
Philip Meyer
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
06:00 Uhr
3 min.
Ob Landesliga oder Landesklasse: Fußball-Vereine aus der Region Stollberg verlieren am Wochenende
Der FC Stollberg verlor sein Heimspiel gegen Annaberg mit 1:3. Im Bild ist der Stollberger Til Fischer am Ball, rechts der Annaberger Danny Nixdorf.
Nichts zu holen gab es am Samstag und Sonntag für Tanne Thalheim, den FC Stollberg und den Oelsnitzer FC. Obwohl zwei Vereine zunächst führten, standen sie am Ende alle mit leeren Händen da.
Sandra Häfner
Mehr Artikel