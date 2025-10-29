Drittklässler schwimmen in Annaberg-Buchholz um die Wette

Beim Schulwettkampf der 3. Klassen haben sich 30 Kinder miteinander gemessen. Bei den Jungs räumte einer alles ab.

Am Montag haben sich die Drittklässler des Kreises in der Atlantis-Schwimmhalle in Annaberg-Buchholz im Schwimmwettkampf der Grundschulen miteinander gemessen. „Insgesamt gingen dieses Jahr 30 Kinder aus acht Schulen an den Start und zeigten, wie schnell wie schwimmen können“, freute sich Schulsportkoordinatorin Franziska Glück über die...