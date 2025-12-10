Duften wie die Veilchen? Erzgebirge Aue bringt sein erstes Pflegeprodukt auf den Markt

Der Fußball-Drittligist aus dem Lößnitztal hat kurz vorm Weihnachtsfest einen besonderen Fanartikel kreiert. Dabei handelt es sich um eine Premiere - anwendbar für Mann, Frau und Kinder.

Ob Trikot, Schal, Räuchermann, Lineal oder Schlüsselanhänger: Die Marke FC Erzgebirge Aue gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen – nun kommt ein neuer Fanartikel beim Fußball-Drittligisten dazu. Pünktlich vor dem Weihnachtsfest wagen die Veilchen eine Premiere. Dabei handelt es sich um die „Kumpelpflege 1946" - das erste...