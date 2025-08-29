Ehemaliges Freizeitbad im Erzgebirge: Erster Sanierungsschritt hilft Fußballern

Stollberg
Thalheim will das seit Jahren brachliegende Bad und sein Gelände sanieren. Im ersten Bauabschnitt wurden neue Umkleidekabinen gebaut. Das Ziel für nächstes Jahr steht auch schon fest.
Das ehemalige Thalheimer Freizeitbad für Einwohner und Gäste der Stadt wieder nutzbar zu machen und dabei neue Wege bei der Betreibung der Einrichtung zu finden, das hat sich Bürgermeister Nico Dittmann auf die Fahnen geschrieben. Das Bad ist seit 2014 geschlossen. In mehreren Bauabschnitten soll das Gelände an der Stadtbadstraße saniert...
