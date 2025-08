Ehrgeizige Enduro-Veteranen aus dem Erzgebirge kämpfen bei Classic-WM in Polen um den Titel

Acht erfahrene Motorradpiloten aus der Region sitzen auf gepackten Koffern und fiebern der Mannschafts-Weltmeisterschaft entgegen. Sie haben klare Ziele, kämpfen aber auch mit Herausforderungen.

In einem Land mit reicher Enduro-Tradition findet in wenigen Tagen ein Enduro-Classic-Wettkampf mit besonderem Status statt. Vom 5. bis 9. August ist Polen Austragungsort der FIM Enduro Vintage Trophy. Das Nachbarland verbindet eine lange Tradition mit dem Endurosport. 1967 fand in Zakopane erstmals eine Sechstagefahrt statt. Weitere folgten 1987...