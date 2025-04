EHV Aue: Dienstältester Spieler hält dem Erzgebirge die Treue

Rückraumregisseur Sebastian Paraschiv hat seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten um zwei Jahre verlängert. Gibt das Rückenwind für das Heimspiel diesen Sonnabend?

Eine weitere und in vielerlei Hinsicht wichtige Personalie vermeldet Handball-Drittligist EHV Aue vor dem Heimspiel diesen Sonnabend: Der Kapitän bleibt an Deck. Sebastian Paraschiv hat diese Woche seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der Rückraumregisseur fehlte zuletzt in Fürstenfeldbruck schmerzlich, als sich die Erzgebirger mit einem...