Mit Eintracht Hildesheim empfangen die Auer um Dieudonné Mubenzem am Freitagabend einen starken Gegner.
Mit Eintracht Hildesheim empfangen die Auer um Dieudonné Mubenzem am Freitagabend einen starken Gegner. Bild: Ralf Wendland
Aue
EHV Aue empfängt am Freitagabend das entspannteste Team der Liga
Redakteur
Von Anna Neef
Auf die Unterstützung seiner Fans hofft der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge im Heimspiel gegen Hildesheim. Und die Bundesliga-B-Jugend will in der Erfolgsspur bleiben.

Nur bei einem flüchtigen Blick auf die Tabelle ist der EHV Aue diesen Freitag im Heimspiel Favorit. Zu Gast ist ab 19 Uhr in der Lößnitzer Erzgebirgshalle der HC Eintracht Hildesheim. Die Niedersachsen belegen Platz 13 im Feld von 16 Teams. Allerdings haben sie auch erst zwei Spiele absolviert.
