EHV Aue: Was Rückkehrer Kevin Roch irritiert – und Trainerikone Uwe Jungandreas noch vermisst

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge ist gegen den Oranienburger HC in die neue Saison gestartet. Das Spiel war am Ende eine eindeutige Angelegenheit. Dafür gibt es andere Baustellen.
Die Verwunderung stand Kevin Roch noch nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. „Für einen Moment war ich echt überrascht, als ich rauskam“, gestand der Linksaußen von Handball-Drittligist EHV Aue. Er ist im Sommer nach zwei Jahren bei Liga-Konkurrent SV Plauen-Oberlosa in seine sportliche Wiege zurückgekehrt und will mit dem Team nach...
