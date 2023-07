EHV startet Dauerkartenverkauf

Die Handballer des EHV Aue starten nach ihrem sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga und drei Wochen Urlaub dieser Tage in den Vorbereitungsmodus auf die neue Saison. Dabei steht zunächst die Leistungsdiagnostik im Fokus. Doch auch mit dem Ball geht es in Kürze wieder aufs Parkett. So empfängt die Mannschaft um Chefcoach...