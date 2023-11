Ein Annaberger erstmals im A-Finale

"Mist!" Dieses Wort entfuhr Paul Siegel, als er bei Sachsens Kurzbahnmeisterschaften in Riesa mit 4/10 Sekunden an Bronze vorbeigeschwommen war. Nachdem er bereits am Sonnabend zwei Vereinsrekorde über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil aufgestellt hatte, setzte er noch einen drauf. "In seiner Paradedisziplin, den 50...