Der SV Alberoda lebt im Fußball den Teamgeist. Das zeigte auch das vereinseigene Turnier.
Der SV Alberoda lebt im Fußball den Teamgeist. Das zeigte auch das vereinseigene Turnier.
Aue
Ein David unter Goliaths: Wie ein kleiner Fußballverein aus dem Erzgebirge ums Überleben kämpft
Redakteur
Von Anna Neef
Im SV Alberoda gibt es seit gut zehn Jahren keine aktive Männermannschaft mehr. Doch im kleinen Dorfverein tut sich trotzdem eine ganze Menge. Nur eine Sache fehlt spürbar.

Udo Jürgens hat es besungen. „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ – so lautet einer seiner größten Hits. 66 Jahre ist auch der SV Alberoda alt. Und die Zeiten waren nicht immer rosig, seit 2014 beispielsweise hat der Verein keine aktive Männermannschaft mehr. Doch der kleine Dorfverein behauptet sich wacker und richtet im Erzgebirge...
Mehr Artikel