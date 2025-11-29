Ein Fehler zu viel: Turnerinnen aus Schneeberg zahlen Lehrgeld und steigen ab

Aue
Trotz des Abstiegs zollt SVS-Trainerin Susann Bunge ihren Mädels Respekt. Denn sie ist sicher, dass das Team an dieser Erfahrung wachsen wird.
Zum Sport gehören neben großem Jubel auch schmerzhafte Niederlagen. Eine herbe Enttäuschung haben die Turnerinnen des SV Schneeberg am dritten und zugleich letzten Wettkampftag in der 3. Landesliga erlebt. Leni Schmidt, Ida Schmidt, Michelle Heiber, Leonie Grimm, Lea-Noelle Baumann, Susanne Ficker und Pauline Mühlmann präsentierten sich gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.