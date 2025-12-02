Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im vierten Anlauf haben die gastgebenden Bierwiesen Lakers die Saydaer Ortsmeisterschaft erstmals gewonnen.
Im vierten Anlauf haben die gastgebenden Bierwiesen Lakers die Saydaer Ortsmeisterschaft erstmals gewonnen. Bild: Andreas Bauer
Die MAB-Towers aus Marienberg (weiße Trikots) mussten sich trotz Platz 1 in der Vorrunde am Ende mit Silber begnügen.
Die MAB-Towers aus Marienberg (weiße Trikots) mussten sich trotz Platz 1 in der Vorrunde am Ende mit Silber begnügen. Bild: Verein
Auch an den Nachwuchs wurde in Form einer Junior-Meisterschaft mit Hindernisparcours gedacht.
Auch an den Nachwuchs wurde in Form einer Junior-Meisterschaft mit Hindernisparcours gedacht. Bild: Verein
Im vierten Anlauf haben die gastgebenden Bierwiesen Lakers die Saydaer Ortsmeisterschaft erstmals gewonnen.
Im vierten Anlauf haben die gastgebenden Bierwiesen Lakers die Saydaer Ortsmeisterschaft erstmals gewonnen. Bild: Andreas Bauer
Die MAB-Towers aus Marienberg (weiße Trikots) mussten sich trotz Platz 1 in der Vorrunde am Ende mit Silber begnügen.
Die MAB-Towers aus Marienberg (weiße Trikots) mussten sich trotz Platz 1 in der Vorrunde am Ende mit Silber begnügen. Bild: Verein
Auch an den Nachwuchs wurde in Form einer Junior-Meisterschaft mit Hindernisparcours gedacht.
Auch an den Nachwuchs wurde in Form einer Junior-Meisterschaft mit Hindernisparcours gedacht. Bild: Verein
Marienberg
Ein Hauch von NBA: Wie die Bierwiesen Lakers den Basketball ins Erzgebirge bringen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Begonnen hat alles mit ein paar Würfen auf dem Pausenhof des Olbernhauer Gymnasiums. Obwohl Julius Richter und seine Freunde inzwischen studieren, haben sie in der Heimat eine Tradition etabliert.

Nächster Angriff der Lakers: Nachdem sie in der Offensive zuvor per Korbleger erfolgreich waren, fällt nun der Dreier. Logisch, könnten NBA-Fans meinen, verfügt das Team aus Los Angeles doch neben LeBron James inzwischen auch über einen gewissen Luka Doncic. Allerdings ist der Spieler, der in der Saydaer Turnhalle gerade den Ball versenkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
20.11.2025
3 min.
Neuauflage im Erzgebirge: Eisenbahner zeigen ganz besondere Aufnahmen der Flöhatalbahn
Joachim Burkhardt hat viel Zeit und Mühe investiert, um alle gezeigten Filme so zu bearbeiten, dass sie ins Drehbuch des Filmabends passen.
Eisenbahner haben Material geliefert, das sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Entstanden ist ein einzigartiger Film, der nun erneut gezeigt wird. Der Kinoabend soll sogar noch viel mehr bieten.
Ingolf Wappler
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
22.10.2025
3 min.
Tennisclub aus dem Erzgebirge krönt bärenstarke Saison mit drei Titeln
Die AK-40-Herren erkämpften einen von drei Olbernhauer Titeln.
In den vergangenen Monaten waren die Teams des Olbernhauer TC kaum zu schlagen. Dementsprechend beeindruckend fällt die Bilanz des Vereins aus, der aber auch einen Abschied verkraften muss.
Andreas Bauer
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel