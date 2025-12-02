Ein Hauch von NBA: Wie die Bierwiesen Lakers den Basketball ins Erzgebirge bringen

Begonnen hat alles mit ein paar Würfen auf dem Pausenhof des Olbernhauer Gymnasiums. Obwohl Julius Richter und seine Freunde inzwischen studieren, haben sie in der Heimat eine Tradition etabliert.

Nächster Angriff der Lakers: Nachdem sie in der Offensive zuvor per Korbleger erfolgreich waren, fällt nun der Dreier. Logisch, könnten NBA-Fans meinen, verfügt das Team aus Los Angeles doch neben LeBron James inzwischen auch über einen gewissen Luka Doncic. Allerdings ist der Spieler, der in der Saydaer Turnhalle gerade den Ball versenkt... Nächster Angriff der Lakers: Nachdem sie in der Offensive zuvor per Korbleger erfolgreich waren, fällt nun der Dreier. Logisch, könnten NBA-Fans meinen, verfügt das Team aus Los Angeles doch neben LeBron James inzwischen auch über einen gewissen Luka Doncic. Allerdings ist der Spieler, der in der Saydaer Turnhalle gerade den Ball versenkt...