Auch Fernsehinterviews gehören inzwischen zum Rennalltag von Maxim Felix Dacher.
Auch Fernsehinterviews gehören inzwischen zum Rennalltag von Maxim Felix Dacher. Bild: Thomas Heine
Aue
Ein Heimspiel zum Finale: Schneller Erzgebirger fiebert Saisonhöhepunkt auf dem Sachsenring entgegen
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch viermal kann Maxim Felix Dacher diese Saison im Kampf um den NXT-Gen-Cup Vollgas geben. Bonbon: Das Finale der Serie im voll elektrischen Mini Cooper steigt für den Schwarzenberger in der Heimat.

Maximal 134 Punkte sind in den vier Schlussrennen zu vergeben. Damit hat Maxim Felix Dacher rein theoretisch zwar sogar noch die Chance, den NXT-Gen Cup 2025 zu gewinnen. Doch wahrscheinlich ist es angesichts von 94 Punkten Rückstand auf den Führenden nicht. „Daher geht es für mich in erster Linie darum, meine Position als Gesamtzweiter zu...
