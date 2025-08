Ein Leben im Erzgebirge und eine Leidenschaft für den Fußball: Wie ein Elektromeister zum Förderer des FC Erzgebirge wurde

Der Förderkreis des FCE hat sich zum Sommerfest getroffen. Seit 15 Jahren unterstützt Sven Brückl seinen Herzensverein. Er glaubt an eine gute Saison – einen Lieblingsspieler hat er bereits ausgemacht.

Die Reihenfolge der Wohnorte verrät mitunter so manches. Sven Brückl ist in Annaberg geboren und in Schwarzenberg aufgewachsen. Danach lebte er in Aue und später in Zschorlau, bis es ihn nach Lauter verschlug. Welchem Fußballverein wird der 43-Jährige da wohl die Daumen drücken?