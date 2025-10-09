Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moderator Ronald Schubert (Mitte) wird auch diesmal interessante Interviews führen.
Moderator Ronald Schubert (Mitte) wird auch diesmal interessante Interviews führen. Bild: Michael Teuchert
Marienberg
Ein Rennfahrerstammtisch und prickelnde Pokal-Duelle: Das Sport-Wochenende im Erzgebirge
Von Andreas Bauer, Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Obwohl das Finale der Enduro-WM erst am 17. Oktober in Zschopau beginnt, gibt es in bereits an diesem Samstag ein Motorsport-Highlight in der Region. Statt zu fahren, wird dabei geplaudert.

Obwohl in vielen Sportarten aufgrund der Herbstferien derzeit eine Pause eingelegt wird, gibt es auch am Wochenende interessante Duelle. Dazu steht ein Treffen ehemaliger Aktiver auf dem Programm.
