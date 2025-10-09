Ein Rennfahrerstammtisch und prickelnde Pokal-Duelle: Das Sport-Wochenende im Erzgebirge

Marienberg
Obwohl das Finale der Enduro-WM erst am 17. Oktober in Zschopau beginnt, gibt es in bereits an diesem Samstag ein Motorsport-Highlight in der Region. Statt zu fahren, wird dabei geplaudert.
Obwohl in vielen Sportarten aufgrund der Herbstferien derzeit eine Pause eingelegt wird, gibt es auch am Wochenende interessante Duelle. Dazu steht ein Treffen ehemaliger Aktiver auf dem Programm.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.