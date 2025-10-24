Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Modellautos drehen in der alten Spinnerei von Venusberg ihre Runden.
Die Modellautos drehen in der alten Spinnerei von Venusberg ihre Runden. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Ein Spitzenspiel und viele kleine Flitzer: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Nach den Herbstferien nimmt der Spielbetrieb vieler Ligen wieder Fahrt auf. Gleich doppelt sind die Regionalliga-Ringer aus Gelenau gefordert. Zudem steht in Marienberg ein wichtiges Handballspiel an.

Auf verschiedenen Sportstätten herrscht am Wochenende Hochbetrieb. Packende Handball- und Ringkampf-Duelle sind dabei in Marienberg beziehungsweise Gelenau zu erwarten. Genauso zeigen aber auch die Reiter in Großrückerswalde ihr Können, während in Gelobtland die Crosslauf-Saison eingeläutet wird.
