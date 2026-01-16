Ein Trainer und sein Appell: Warum die Handballer des Auer Juniorteams in die 4. Liga gehören

Mit Tabellenplatz 2 in der Oberliga Sachsen liegen die Nachwuchsspieler des EHV Aue II voll im Plan. Und fast darüber. Kaum einer hätte ihnen das zugetraut. Am Sonntag beginnt zuhause die Rückrunde.

Seit seinem vierten Lebensjahr steht Finn Espig regelmäßig auf der Platte. Ein Leben ohne Handball? Undenkbar, sagt der 22-Jährige. Er ist ein echtes Eigengewächs. Das Einmaleins seiner Sportart erlernte er bei der SG Nickelhütte und spielt aktuell im Juniorteam des EHV Aue. Die blutjunge Mannschaft hat überrascht: Nach der Hinrunde...