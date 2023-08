Einer fliegt - und alle anderen stürzen hinterher

Vielleicht, so die Meinung von Falk Wender, sei das Niveau im Fußballkreis Annaberg doch etwas niedriger als in anderen Regionen des Erzgebirges, etwa in Aue und Marienberg. Der Trainer des TSV Schlettau, der sich mit seinem Team am Sonntag Erzgebirgsliga-Absteiger ATSV Gebirge-Gelobtland mit 1:5 geschlagen geben musste, kann nur...