Eishockey im Erzgebirge: Am Nikolaustag brennt im Wolfsbau der Baum

Regionalligist Schönheide empfängt diesen Sonnabend seinen Erzrivalen. In welche Stiefel die Zähler wandern, wird im Derbymodus entschieden. Den Dienstag sollten sich Fans auch schon vormerken.

Knacken die Fans die 1000er-Marke erneut? Zuletzt war diese Zuschauerzahl kein Problem, wenn sich im Erzgebirge die Schönheider Wölfe und die Chemnitz Crashers gegenüberstanden. Auch das jüngste Aufeinandertreffen im Küchwald erlebte mit 1850 Besuchern eine beeindruckende Kulisse. Diesen Sonnabend ab 17 Uhr bittet Schönheide als... Knacken die Fans die 1000er-Marke erneut? Zuletzt war diese Zuschauerzahl kein Problem, wenn sich im Erzgebirge die Schönheider Wölfe und die Chemnitz Crashers gegenüberstanden. Auch das jüngste Aufeinandertreffen im Küchwald erlebte mit 1850 Besuchern eine beeindruckende Kulisse. Diesen Sonnabend ab 17 Uhr bittet Schönheide als...