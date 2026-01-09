Eishockey im Erzgebirge: Kleines Derby lockt nach Schönheide

Die 1b-Mannschaft der Wölfe hat am Sonntag ab 17 Uhr die Kieselsteincracks aus Chemnitz zu Gast.

Während die „großen Wölfe“ des Regionalliga-Teams nach dem Auswärtsspiel in Lauterbach – im besten Fall nach einem Sieg – ihren verdienten Sonntag genießen dürfen, müssen die Eishockey-Fans aus dem Erzgebirge und der Umgebung nicht auf ihren geliebten Sport verzichten. Denn das 1b-Team der Schönheider Wölfe absolviert diesen...