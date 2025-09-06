Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fiebern Saisonstart entgegen und bieten Onlineservice an

Aue
Beim Regionalligisten Schönheide hat der Ticketverkauf begonnen. Dabei gibt es eine Neuerung, die einen Rabatt verspricht.
Am 11. Oktober starten die Schönheider Wölfe in Niesky in die neue Saison. Eine Woche später ist der Vizemeister der Eishockey-Regionalliga Ost erstmals zuhause gefordert. Dann geht es im Erzgebirge gegen die Luchse aus Lauterbach. Fans, die kein Heimspiel der Hauptrunde verpassen wollen, können sich ab sofort Dauerkarten sichern. Neuerdings...
