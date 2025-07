Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge legen Saisonplan und Preise fest: Wieviel kostet ein Stadionbesuch?

Der Regionalligist aus Schönheide setzt mit den Eintrittspreisen für die kommende Meisterschaft ein Zeichen. Erstmals live auf heimischem Eis zu erleben, ist die Mannschaft aber später als erhofft.

In Zeiten, in denen alles teurer wird, sitzt bei Sportfans das Geld für Stadionbesuche bisweilen nicht mehr so locker. Das ist dem Vereinsvorstand auch beim Eishockey-Regionalligisten Schönheide klar. Und trotzdem: Der Eintritt für die Spiele der Wölfe steht in jeder Saisonvorbereitung weit oben auf dem Beratungsplan. Nun steht fest: Fans des...