Verdienter Jubel: Zwei Tore steuerte der Schönheider David Novotny (l.) zum Heimsieg bei.
Verdienter Jubel: Zwei Tore steuerte der Schönheider David Novotny (l.) zum Heimsieg bei. Bild: Ramona Schwabe
Verdienter Jubel: Zwei Tore steuerte der Schönheider David Novotny (l.) zum Heimsieg bei. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge mit Sieg zum Heimauftakt – warum der Trainer trotzdem Kritik übt
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 6:1 hat Regionalligist Schönheide die erste Partie im eigenen Stadion gewonnen. Recht deutlich also. Doch der Coach hat einen anderen Blick auf die Dinge.

Sven Schröder tat sich schwer, das Lob seines Amtskollegen anzunehmen. „Tolle Mannschaft, tolles Spiel“, hatte Dieter Reiss, Coach der Luchse aus Lauterbach, nach der Partie am Sonnabend an die Schönheider Wölfe adressiert. „Ich sehe das anders“, entgegnete deren Trainer prompt. Die Fans des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge...
