Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge mit Sieg zum Heimauftakt – warum der Trainer trotzdem Kritik übt

Mit 6:1 hat Regionalligist Schönheide die erste Partie im eigenen Stadion gewonnen. Recht deutlich also. Doch der Coach hat einen anderen Blick auf die Dinge.

Sven Schröder tat sich schwer, das Lob seines Amtskollegen anzunehmen. „Tolle Mannschaft, tolles Spiel“, hatte Dieter Reiss, Coach der Luchse aus Lauterbach, nach der Partie am Sonnabend an die Schönheider Wölfe adressiert. „Ich sehe das anders“, entgegnete deren Trainer prompt. Die Fans des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge... Sven Schröder tat sich schwer, das Lob seines Amtskollegen anzunehmen. „Tolle Mannschaft, tolles Spiel“, hatte Dieter Reiss, Coach der Luchse aus Lauterbach, nach der Partie am Sonnabend an die Schönheider Wölfe adressiert. „Ich sehe das anders“, entgegnete deren Trainer prompt. Die Fans des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge...