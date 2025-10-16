Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge: Rückkehrer formuliert ein klares Saisonziel

Diesen Sonnabend geht es zuhause scharf. Der Regionalligist Schönheide hofft beim ersten Heimspiel der Saison auf eine volle Hütte. Für einen Neuzugang wird das ein sehr besonderes Erlebnis.

Wölfe-Coach Sven Schröder hatte ihn schon lange im Blick und auf der Wunschliste für seinen Kader stehen: Kevin Kopp. Und nun ist er da. Denn der 25-Jährige gehört zur Riege der sieben Neuzugänge beim Eishockey-Regionalligisten Schönheide. Der Keeper wechselte vor der Saison vom Erzrivalen aus Chemnitz ins Erzgebirge und ist zudem – das...