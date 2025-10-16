Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kevin Kopp hat in Schönheide den Eishockeysport kennen und lieben gelernt. Nach einigen Jahren beim Erzrivalen in Chemnitz läuft er nun wieder für die Wölfe auf. Bild: Anna Neef
Kevin Kopp hat in Schönheide den Eishockeysport kennen und lieben gelernt. Nach einigen Jahren beim Erzrivalen in Chemnitz läuft er nun wieder für die Wölfe auf. Bild: Anna Neef
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge: Rückkehrer formuliert ein klares Saisonziel
Redakteur
Von Anna Neef
Diesen Sonnabend geht es zuhause scharf. Der Regionalligist Schönheide hofft beim ersten Heimspiel der Saison auf eine volle Hütte. Für einen Neuzugang wird das ein sehr besonderes Erlebnis.

Wölfe-Coach Sven Schröder hatte ihn schon lange im Blick und auf der Wunschliste für seinen Kader stehen: Kevin Kopp. Und nun ist er da. Denn der 25-Jährige gehört zur Riege der sieben Neuzugänge beim Eishockey-Regionalligisten Schönheide. Der Keeper wechselte vor der Saison vom Erzrivalen aus Chemnitz ins Erzgebirge und ist zudem – das...
