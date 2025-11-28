Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schönheider Wölfe empfangen am Sonnabend das Team aus Niesky.
Die Schönheider Wölfe empfangen am Sonnabend das Team aus Niesky. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Die Schönheider Wölfe empfangen am Sonnabend das Team aus Niesky.
Die Schönheider Wölfe empfangen am Sonnabend das Team aus Niesky. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge zuhause klarer Favorit - und mit einem klaren Ziel vor Augen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine weiße Weste will Regionalligist Schönheide zumindest vor heimischer Kulisse unbedingt wahren. Dazu reist am Sonnabend ein vermeintlich leichter Gegner aus der Lausitz an.

Ganz blütenweiß ist die Weste der Schönheider Wölfe nicht mehr. Den ersten Fleck hat sie am vergangenen Wochenende in Berlin erhalten. Doch zuhause will der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge unbedingt ungeschlagen bleiben. Deshalb zählt am Sonnabend ab 17 Uhr gegen Tornado Niesky nur ein Sieg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
10:35 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge schreiben Geschichte – und der Trainer ist stinksauer
David Novotny und die Schönheider Wölfe haben gegen Niesky ein kurioses Heimspiel abgeliefert.
Wortkarg hat sich Sven Schröder in der Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Duell von Schönheide und Niesky gegeben. Der Auftritt wird ein Nachspiel haben, so viel ist sicher. Zumal das Derby naht.
Anna Neef
14.11.2025
2 min.
Eishockey-Wölfe im Erzgebirge: Superhelden pflanzen einen Baum
Die Wölfe begrüßen am Sonnabend wieder die Eisbären Juniors aus Berlin im Erzgebirge.
Welcher Superheld wärst du gern? Kurz vorm Heimspiel diesen Sonnabend bekamen die Spieler des Regionalligisten Schönheide genau diese Frage gestellt. Zudem ging ihr grüner Daumen nach oben.
Anna Neef
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel