Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge zuhause klarer Favorit - und mit einem klaren Ziel vor Augen

Seine weiße Weste will Regionalligist Schönheide zumindest vor heimischer Kulisse unbedingt wahren. Dazu reist am Sonnabend ein vermeintlich leichter Gegner aus der Lausitz an.

Ganz blütenweiß ist die Weste der Schönheider Wölfe nicht mehr. Den ersten Fleck hat sie am vergangenen Wochenende in Berlin erhalten. Doch zuhause will der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge unbedingt ungeschlagen bleiben. Deshalb zählt am Sonnabend ab 17 Uhr gegen Tornado Niesky nur ein Sieg.